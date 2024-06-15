ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü ve annesi tutuklandı

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nın ölümüne neden olan, dört kişiyi yaralayarak ABD'ye kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un dün yakalandıktan sonra Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz."