ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın sınır dışı işlemlerine 6-3 oyla şimdilik izin verdi - Son Dakika
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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın sınır dışı işlemlerine 6-3 oyla şimdilik izin verdi

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ABD Yüksek Mahkemesi, düzensiz göçmenlerin Trump yönetimince üçüncü ülkelere hızlı sınır dışı edilmesine 6'ya karşı 3 oyla şimdilik izin verdi. Karar, yasalara uygunluk incelemesi sürerken işlemlerin devamını sağlıyor; mahkeme aralıkta tarafları dinleyecek.

ABD Yüksek Mahkemesi, düzensiz göçmenlerin Donald Trump yönetimi tarafından üçüncü ülkelere "hızlı şekilde" sınır dışı edilmesi işlemlerinin devam etmesine izin verdi.

Yüksek Mahkeme tarafından 6'ya karşı 3 oyla alınan söz konusu karar, Trump yönetiminin halen devam eden sınır dışı işlemlerine "şimdilik" izin veriyor.

Mahkeme, yönetimin bu uygulamasının yasalara uygun olup olmadığını incelemeye devam edeceğini ve aralık ayında tarafların savunmalarını dinleyeceğini belirtti.

Söz konusu karar, ABD yönetiminin düzensiz göçmenleri herhangi bir bağlarının bulunmadığı üçüncü ülkelere hızlı şekilde sınır dışı etmesine yönelik işlemlerin, nihai karar verilinceye kadar devam etmesini sağlıyor.

Alt mahkemeler, göçmenlerin herhangi bir bağlarının bulunmadığı ülkelere gönderilmeden önce itiraz etmeleri için hukuki bir imkana sahip olmaları gerektiğine hükmetmişti.

Federal savcılar, alt mahkemenin kararının, üç ülkeye gitmesi planlanan ve yaklaşık 70 kişiyi taşıyacak bir sınır dışı etme uçağının iptal edilmesine yol açtığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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