Trump iyice köşeye sıkıştı! Dev savaş bütçesine ülke içinden itiraz var

25.03.2026 10:54
ABD’li Senatör Bernie Sanders, Trump yönetiminin İran’a yönelik saldırıları finanse etmek için talep ettiği 200 milyar dolarlık ek bütçeye “kesinlikle” karşı çıktığını açıklarken, İsrail’e gönderilmesi planlanan silahlar için de ortak bir reddetme kararı sunacaklarını duyurdu. ABD ve İsrail’in savaşı başlattığını savunan Sanders, Orta Doğu’daki ağır insani bedellere dikkat çekerek Amerikan halkının böyle bir savaşı desteklemediğini vurguladı.

Sanders, CNN'e verdiği röportajda, ABD'de Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için önerdiği 200 milyar dolarlık bütçe talebini destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Bunu "kesinlikle" desteklemeyeceğini söyleyen Sanders, "Doğrusu birkaç hafta içinde İsrail'e gönderilecek 20 bin bombayı ve buldozerleri durduracak ortak bir reddetme kararı sunacağız." ifadesini kullandı.

"SAVAŞI ABD-İSRAİL BAŞLATTI"

Sanders, ABD'nin İsrail ile birlikte "bu savaşı başlattığına" ve Orta Doğu'da büyük acılara neden olduğuna işaret ederek, söz konusu saldırıların "yüzlerce milyar dolara" mal olacağı uyarısında bulundu.

"AMERİKAN HALKININ SAVAŞI DEĞİL"

Birçok ABD'linin konut, sağlık ve gıda gibi temel masraflarla mücadele ettiğini vurgulayan Sanders, ister Cumhuriyetçi ister Demokrat olsun, bunun Amerikan halkının istediği bir "savaş" olmadığını dile getirdi.

Sanders, ABD ve İsrail ilişkilerine dair de "Gazze halkını mahveden İsrail ile çalışmak isteyip istemediğimize gelince, Gazze halkının yüzde 10'u öldü ya da yaralandı. Bunların, bizim çalışmamız gereken müttefikler olduğundan pek emin değilim." dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz Görünce mest oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik İkizi salondan çıkarıldı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! İkizi salondan çıkarıldı

11:46
Herkes onu konuşuyor 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
09:52
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
