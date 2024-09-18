Abdullah Furkan Şeker'in Hayat Mücadelesi Son Buldu - Son Dakika
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Abdullah Furkan Şeker'in Hayat Mücadelesi Son Buldu

Abdullah Furkan Şeker\'in Hayat Mücadelesi Son Buldu

Okuldan dönerken kaza geçiren Abdullah Furkan Şeker, 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

18.09.2024 16:20
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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde okulun ilk günü eve dönüş yolunda içinde bulunduğu otomobilin takla atmasıyla yaralanan lise 1'inci sınıf öğrencisi Abdullah Furkan Şeker (15), 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ise tedavilerinin ardından farklı zamanlarda taburcu oldu.

Beyşehir Esence Mahallesi'nde oturan Hulusi Maviş (41), 9 Eylül günü saat 17.00 sıralarında, yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Üzümlü Mahallesi'nde bulunan Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi oğlu Murat Mert Maviş (15) ile oğlunun okul arkadaşları aynı yaştaki Ahmet Emin Erçik, Samet Yağcı ve Abdullah Furkan Şeker'i okuldan alıp, evlerine dönmek üzere yola çıktı. Maviş yönetimindeki 42 BKT 58 plakalı otomobil, Beyşehir- Derebucak yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Abdullah Furkan Şeker, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Abdullah Furkan, 9 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Yaralı 4 kişinin ise tedavilerinin ardından farklı zamanlarda taburcu olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Abdullah Furkan Şeker'in Hayat Mücadelesi Son Buldu - Son Dakika

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