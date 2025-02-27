Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

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Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı. Mahkemede son sözü sorulan Bedirhan Şener, "Anneannem benim dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Kasten anneanneme karşı böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz." dedi.

27.02.2025 12:44  Güncelleme: 13:00
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Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, hakim karşısına çıktı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanının, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra söz verdiği cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrarladığını bildirdi. Daha sonra söz alan sanık avukatı Can Kızılyar, Adli Tıp Kurumu tarafından detaylı araştırma yapılmadığını savunarak, müvekkilinin geçmiş raporları ile güncel raporların çelişkili olduğunu iddia etti.

"OLAY SIRASINDA PSİKOZ ATAK GEÇİRDİ"

Mahkeme tarafından olay yerinde keşif yapılması gerektiğini savunan Kızılyar, "Olay sırasında müvekkilin psikoz atak geçirdiği ve kendine olmadığı açıktır. Müvekkilin herhangi bir noktayı hedef almadığı açıktır. Müvekkilin annesi Berrin hanım ve maktul olay günü binanın zilini bile çalmadan daire kapısının önüne gitmiştir. Kapı açılır açılmaz rastgele ateş edilmeye başlanmıştır." diye konuştu. Olayda maktulün yanında sanığın annesinin de bulunduğunu ifade eden Kızılyar, Şener'in annesine tek bir kurşun sıkmadığını, öldürme niyetinin olmadığını belirtti. Avukat Kızılyar, müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu belirterek, bu yüzden beraatına karar verilmesini istedi.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

"ANNEANNEM DÜNYADA EN SEVDİĞİM İNSANLARDAN BİRİDİR"

Son sözü sorulan sanık Bedirhan Şener, "Anneannem benim dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye'de yaşıyordu, evi yıkıldı. Ankara'da pek çok akrabamız bulunduğu halde çok sevdiğim için anneannemi gidip ben buraya getirdim. Kasten anneanneme karşı böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz. Anneme karşı da aynı şekilde. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın annesi Berrin Şener'e yönelik eylemine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti. Mahkeme, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle Şener'i, önce "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak, Şener'in cezasını müebbet hapse düşürdü. Şener, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Abdüllatif Şener\'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

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Son Dakika Güncel Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Avci:
    biz ödediğimizi alamıyoruz,ne tamamlaması... 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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