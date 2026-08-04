Abhazya İzolasyonu İçin Destek Ziyareti

(ANKARA) - Abhazya İzolasyonuna Son İnisiyatifi temsilcileri, DEM Parti Meclis Grubunu ziyaret ederek Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ile görüştü.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bakırhan, görüşmede Abhazya halkının demokratik ve insani haklara ilişkin taleplerini desteklediklerini belirtti.

Bakırhan, Abhazya'ya yönelik antidemokratik uygulamalar ile ambargonun derhal kaldırılması gerektiğini ifade etti.