Abomey'de Çin-Benin programı başladı, 350 hastaya katarakt ameliyatı yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Benin'in güneyindeki Abomey kentinde 2026 Çin-Benin “Aydınlık Yolculuk” programı salı günü başladı. Açılış töreninde ilaç ve tıbbi malzemeler teslim edilirken, Çinli doktorların yaklaşık 350 hastaya ücretsiz katarakt ameliyatı yapması bekleniyor.
ABOMEY, 26 Kasım (Xinhua) -- Benin'in Abomey kentinde düzenlenen 2026 Çin-Benin "Aydınlık Yolculuk" programının açılış töreninde Benin'e bağışlanan ilaçlar, tıbbi ekipman ve malzemeler, 24 Kasım 2026.
2026 Çin-Benin "Aydınlık Yolculuk" programı, salı günü Benin'in güneyindeki Abomey kentinde başladı.
Program kapsamında Çinli doktorların Batı Afrika ülkesinde yaklaşık 350 hastaya ücretsiz katarakt ameliyatı yapması bekleniyor. (Fotoğraf: Seraphin Zounyekpe/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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