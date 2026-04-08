Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Habşan gaz tesislerinde hava savunma sistemlerinin müdahalesinin ardından düşen şarapneller nedeniyle çıkan yangında 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.
Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce bildirilen yangının hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonrasında düşen şarapnel parçalarından kaynaklandığının teyit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Habşan gaz tesislerinde düşen parçalar nedeniyle yangın çıktığı ve 2 BAE vatandaşı ile 1 Hindistan vatandaşının hafif yaralandığı ifade edildi.
Olay nedeniyle tesisteki faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu ve gelişmelere ilişkin ilerleyen süreçte yeni bilgilendirmelerin yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu olayın ateşkes anlaşmasına varılması öncesinde mi yoksa sonrasında mı meydana geldiğine ilişkin bilgi verilmedi.
BAE, gece İran'dan füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmasının ardından Abu Dabi'de bulunan Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Abu Dabi'de Gaz Tesisinde Yangın: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?