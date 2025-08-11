Abu Dabi'de Yapay Zeka Sektörü Büyüyor

ABU DABİ, 11 Ağustos (Xinhua) -- Abu Dabi'nin yapay zeka sektörü Haziran 2023 ile Haziran 2024 arasında yüzde 61 büyüdü. Sektörde 673 yapay zeka şirketi faaliyet gösteriyor.

BAE'nin resmi WAM Haber Ajansı'nın Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası'nın verilerine dayandırdığı pazartesi günkü haberinde, bu yılın ilk 6 ayında emirlikte 150 yeni yapay zeka şirketinin faaliyete geçtiği belirtildi. Haberde "emirlikteki tüm yapay zeka firmalarının yüzde 58'inden fazlasının inovasyon, araştırma ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösterdiği" ifade edildi.

Haberde 2024 itibarıyla dünya genelinde kayıtlı yaklaşık 90.904 yapay zeka şirketinin faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası İkinci Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Şamis Ali Halfan el-Daheri WAM'a yaptığı açıklamada, "Abu Dabi'nin yapay zeka sektörü, başlangıç aşamasından somut dönüşüme doğru hızla ilerliyor. Sektördeki faaliyetlerin giderek daha büyük bir bölümü araştırma, stratejik danışmanlık ve kurumsal düzeyde çözümlere dayanıyor" ifadelerini kullandı.