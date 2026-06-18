Abuja'da Zorlu Kum Çıkarma İşçiliği - Son Dakika
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Abuja'da Zorlu Kum Çıkarma İşçiliği

18.06.2026 11:18
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Nijerya'nın Abuja kentinde işçiler, mekanik alet kullanmadan derelerden kum çıkarıyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da yükselen konutlar, yollar ve ticari yapıların inşasında kullanılan kumun önemli bir bölümü, hala insan gücüyle derelerden çıkarılıyor.

Başkentteki dere ve su birikintilerinde çalışan işçiler, hiçbir mekanik ekipman kullanmadan, başlarına geçirdikleri metal leğenlerle bulanık suyun dibine dalarak kum çıkarıyor.

Yaklaşık 15 saniye boyunca nefeslerini tutarak suyun altında kalan işçiler, her dalışta yalnızca bir leğen kum çıkarabiliyor.

Gün boyunca defalarca tekrarlanan bu zorlu mesainin sonunda kıyıya taşınan kumlar, kamyonlara yüklenerek Abuja'nın farklı bölgelerindeki inşaat sahalarına gönderiliyor.

Koruyucu ekipman olmadan çalışan kum çıkarıcıları, hem ağır fiziksel şartlarla hem de su altında görüş mesafesinin olmaması nedeniyle güçlüklerle mücadele ediyor.

"Gün boyunca defalarca suya dalıyoruz"

37 yaşındaki kum çıkarıcısı Denise Aklo, AA muhabirine, geçimini yıllardır bu işle sağladığını söyledi.

İşlerinin büyük ölçüde fiziksel dayanıklılık gerektirdiğini belirten Aklo, her gün aynı hareketleri yüzlerce kez tekrarladıklarını anlattı.

Aklo, yaptıkları işin gerçekten zor olduğuna dikkati çekerek, "Suyun içine dalmadan kumu çıkaramıyoruz. Her seferinde suyun dibine iniyoruz, kumu leğene dolduruyoruz ve tekrar yüzeye çıkıyoruz. Bunu gün boyunca defalarca yapıyoruz. Akşam olduğunda bütün vücudumuz yorulmuş oluyor ama ertesi gün yine aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

"Kullandığımız tek şey bir leğen"

İşlerini kolaylaştıracak herhangi bir makine ya da ekipmanlarının bulunmadığını ifade eden Aklo, tüm yükün işçilerin omuzlarında olduğunu belirtti.

Aklo, "Kullandığımız tek şey bir leğen. Başka hiçbir ekipmanımız yok. Kumu o leğenle çıkarıyoruz. Suyun dibine kadar dalıyor, leğeni dolduruyor ve başımızın üzerinde taşıyarak yukarı çıkarıyoruz. Bütün işi kendi gücümüzle yapıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 15 saniye boyunca suyun altında kaldıklarını, bulanıklık nedeniyle dipte görüş mesafesinin olmadığını anlatan Aklo, "Suyun altında önümüzü göremiyoruz. Kumu elimizle hissederek buluyoruz. Nefesimizi tutup çalışıyoruz. Sonra tekrar yukarı çıkıyoruz ve aynı işlemi yeniden yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Burada sadece üç kişi çalışıyoruz"

Çalışma alanında yalnızca üç kişinin görev yaptığını söyleyen Aklo, kum talebine rağmen işçi sayısının oldukça sınırlı olduğunu ifade etti.

İş yükünün bu nedenle daha da arttığını dile getiren Aklo, "Burada sadece üç kişiyiz. Yapılması gereken iş çok ama çalışan sayısı az. Gün boyunca durmadan çalışıyoruz. Yoruluyoruz ama işi bitirmek zorundayız." dedi.

Çıkardıkları kumun başkentteki çok sayıda inşaatta kullanıldığını anlatan Aklo, "Biz burada kumu çıkarıyoruz. Daha sonra kamyonlar geliyor ve kumu alıp inşaatlara götürüyor. İnsanlar, yapılan binaları görüyor ama bu kumun nasıl çıkarıldığını, ne kadar emek verildiğini çoğu zaman bilmiyor." diye konuştu.

Geçimlerini bu işle sağlıyorlar

Ailesinin geçimini bu işten kazandığı gelirle sağladığını belirten Aklo, zorlu çalışma koşullarına rağmen çalışmaya devam etmek zorunda olduklarını vurguladı.

Aklo, "Çalışmazsak gelirimiz olmuyor. Ailemizi geçindirmek için her gün suya giriyoruz. Yorucu bir iş ama elimizden geleni yapıyoruz. Umarım bir gün daha iyi şartlarda çalışabiliriz. Şimdilik hayatımızı bu şekilde kazanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Abuja'da her gün yüzlerce leğen kum çıkaran işçiler, başkentin büyüyen inşaat sektörünün görünmeyen emekçileri arasında yer alıyor.

Modern ekipman kullanılmadan sürdürülen bu zorlu mesai, yükselen binaların temelinde insan gücünün ve alın terinin hala önemli bir yer tuttuğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Abuja'da Zorlu Kum Çıkarma İşçiliği - Son Dakika

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