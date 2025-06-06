Acemi kasaplar hastanelik oldu

Şanlıurfa'da 176 acemi kasap hastanelik oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da her yıl olduğu gibi bu yılda acemi kasaplar kendilerini kesti. Bayramın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar aldıkları boynuz ve bıçak darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da Kurban Bayramı'nın birinci gününde, acemi kasaplar hastanelik oldu. Acemi kasaplar, kurbanlıkları kesmek istediği sırada vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle kendilerini yaraladı.

Kurban kesimi sırasında yaralanan 176 acemi kasap hastanelere başvurdu. Kentin farklı hastanelerine başvuran vatandaşların ellerinden, kollarından, bacaklarından, kafalarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden satır ve bıçak darbeleriyle kendilerini yaraladığı öğrenildi.

Kendilerini yaralayan ve hastanelere başvuran acemi kasaplar, Kurban Bayramı sebebiyle yaralandıklarını belirtti.