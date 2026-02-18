Acıgöl\'de Aile Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan Sefer (27), eşi Azime (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'den haber alamayan yakınları eve gitti.
Eve girdiklerinde anne, baba ve bebeğin hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekiplerince anne, baba ve bebeğin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde fenalaşan ailenin yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti.
Ekiplerin evdeki incelemesi devam ediyor.
