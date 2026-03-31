Acil Organ Nakli İçin Uçakla Greft Ulaştırıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla acil organ nakli bekleyen bir hasta için Ordu'dan Ankara'ya akciğer grefti ulaştırıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçağımız ile Ankara'da organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza Ordu'dan akciğer grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Hayat taşıyoruz. Kanatlarımız altındaki her can, en kutsal emanetimizdir."
