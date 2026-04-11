Açılım Sürecinde Takvim Belirsiz, Silah Bırakma Teyidi Bekleniyor

Açılım sürecinde yapılması planlanan yasal düzenlemelere ilişkin takvim belirsizliğini korurken, iktidar kanadından gelen açıklamalar sürecin kilitlendiğini ortaya koydu. AKP kurmaylarının 'önce silah bırakma teyidi' şartını öne çıkarmasının yanı sıra, yapılan son açıklamalar örgütün henüz tam anlamıyla silah bırakmadığına işaret etti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, silah bırakma sürecinin henüz tamamlanmadığını vurgulayarak, yasal düzenlemelerin ancak bu sürecin teyit edilmesinden sonra gündeme gelebileceğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da benzer şekilde, kritik eşiğin örgütün tamamen tasfiye edilmesi olduğunu ifade etti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise örgütün kendini feshettiğini belirterek, AKP'nin dilinin güven sarsıcı olduğunu söyledi. Bu ifadeler, taraflar arasında güven krizinin derinleştiğine ve siyasi uzlaşma zemininin zayıfladığına işaret etti.

Hazırlıkları süren 'çerçeve yasa'da, örgütün feshinin somutlaştırılması ve yargı süreçlerine ilişkin hükümler yer alacak. MİT raporunun silah bırakma sürecini doğrulaması halinde taslakların hızla Meclis gündemine alınabileceği belirtiliyor, ancak mevcut tabloda takvim belirsizliği sürüyor.