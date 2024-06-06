AÇÜ Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi\'nde Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

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Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Arhavi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törene, Kaymakam Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kibar, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende, yapılan konuşmaların ardından derecele giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Program, kep atma töreniyle sona erdi.