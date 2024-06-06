AÇÜ Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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AÇÜ Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

AÇÜ Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi\'nde Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni Arhavi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene, Kaymakam Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kibar, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Dereceye giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri takdim edildi ve program kep atma töreniyle sona erdi.

06.06.2024 18:11
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Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Arhavi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törene, Kaymakam Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kibar, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende, yapılan konuşmaların ardından derecele giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Program, kep atma töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA

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