Adalar Başkan Vekilliği seçimi salt çoğunluk sağlanamayınca 23 Eylül\'e ertelendi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminin salt çoğunluk sağlanamadığı için 23 Eylül Çarşamba saat 10.00'a ertelendiğini açıkladı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için 23 Eylül Çarşamba saat 10.00'a ertelendiğini bildirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adalar'ın iradesini teslim almaya çalışanlara karşı, halkımızın sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkıyoruz. Seçim, salt çoğunluk sağlanamadığı için 23 Eylül Çarşamba saat 10.00'a ertelendi. Yeni Parti olarak demokratik ve yasal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."