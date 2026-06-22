Adalar Belediyesi Operasyonuna 35 Tutuklama İstendi

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) 19 Haziran sabahı gözaltına alınıp bu sabah adliyeye sevk edilen Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 35 isim tutuklama istemiyle hakimliklerine sevk edildi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran sabahı gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da arasında bulunduğu 39 kişi bu sabah Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Akpolat ve diğer isimlerin savcılık işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı.

Savcılık Akpolat'ın da arasında bulunduğu 35 ismi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk etti.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de gelişmeleri adliyeden takip etti.