Adalar Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi 23 Eylül Çarşamba'ya ertelendi - Son Dakika
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Adalar Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi 23 Eylül Çarşamba'ya ertelendi

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Adalar Belediye Meclisi\'nde başkan vekilliği seçimi 23 Eylül Çarşamba\'ya ertelendi
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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Medine Pamuk, 14 Eylül'de sağlık gerekçesiyle istifa etti. Yeniden yapılan başkan vekilliği seçimi, üye yeter sayısı sağlanamadığı için 23 Eylül Çarşamba saat 10.00'a ertelendi.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesi üzerine Adalar Belediye Meclisi'nde yeniden yapılan Başkan Vekilliği seçimi, üye yeter sayısının sağlanamaması üzerine 23 Eylül Çarşamba gününe ertelendi.

Belediyelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine Adalar Belediyesi Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini, Medine Pamuk kazanmıştı.

Medine Pamuk'un da sağlık gerekçesiyle istifasının ardından bu sabah yeniden yapılmasına karar verilen başkanvekilliği seçimi, meclis üye yeter sayısının sağlanamaması üzerine 23 Eylül Çarşamba sabahı saat 10.00'a ertelendi.

Kaynak: ANKA
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