Adalet Bakanı Gürlek: 15 bin yeni personel alımı yapıyoruz - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek: 15 bin yeni personel alımı yapıyoruz

06.06.2026 00:24
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 bin yeni personel alınacağını duyurdu. 8 bini adliyelerde, 6 bin 100'ü cezaevlerinde, 900'ü icra dairelerinde görev yapacak. Başvurular 7-22 Haziran'da e-Devlet üzerinden alınacak.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz. Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilecek yeni personelimizle, adalet hizmetlerimizin hız ve etkinliğini daha da artırıyoruz. Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak icra dairelerimizde istihdam edilecek. İlan detaylarımız 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak. Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Akın Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gürlek: 15 bin yeni personel alımı yapıyoruz - Son Dakika

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