5 organize suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 161 şüpheliye işlem - Son Dakika
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5 organize suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 161 şüpheliye işlem

5 organize suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 161 şüpheliye işlem
14.07.2026 10:24
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen üç ayrı soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “5 ayrı organize suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır” dedi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen üç ayrı soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "5 ayrı organize suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen üç ayrı soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, operasyonlara ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde, milletimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden suç örgütlerine ve sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında, 5 ayrı organize suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada; liderliğini yurt dışında firari bulunan bir şahsın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde, 93 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 107 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada ise liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; toplam 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturmada ise silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Operasyonları titizlikle koordine eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza; sahadaki operasyonları başarıyla gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımız müsterih olsun; devletimiz, milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracak, suç örgütlerinin şehirlerimizde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 5 organize suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 161 şüpheliye işlem - Son Dakika

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