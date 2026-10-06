Adalet Bakanı Gürlek, Fon Kurulu kararlarının vatandaşa külfet olmayacağını söyledi

Adalet Bakanı Gürlek, Fon Kurulu kararlarının vatandaşa külfet olmayacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, Fon Kurulunun kararlarının vatandaşlara bir külfet getirmeyeceğini söyledi. Gürlek, ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.
Adalet Bakanı Gürlek: "Fon Kurulunun kararları vatandaşlarımıza bir külfet getirmeyecek. Ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun, kararlılıkla mücadele ediyoruz"
Kaynak: AA
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