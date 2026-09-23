Adalet Bakanı Gürlek: Hakkın, hukukun ve adaletin egemen olduğu daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz

(NEW YORK) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Uluslararası hukukun ve ortak insani değerlerin ağır sınamalardan geçtiği bu dönemde, Cumhurbaşkanımızın adalet, hakkaniyet ve insan onurunu merkeze alan daha adil bir küresel düzen çağrısına bir kez daha tanıklık ettik. Hakkın, hukukun ve adaletin egemen olduğu daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi hitaplarını dinledik. Sayın Cumhurbaşkanımız, başta Gazze'de işlenen ağır insanlık suçları olmak üzere, bölgemizde ve dünyada yaşanan zulüm ve adaletsizlikleri Birleşmiş Milletler kürsüsünden uluslararası toplumun gündemine taşıyarak insanlığın ortak vicdanına seslendi.

Uluslararası hukukun ve ortak insani değerlerin ağır sınamalardan geçtiği bu dönemde, Cumhurbaşkanımızın adalet, hakkaniyet ve insan onurunu merkeze alan daha adil bir küresel düzen çağrısına bir kez daha tanıklık ettik. Hakkın, hukukun ve adaletin egemen olduğu daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."