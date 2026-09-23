Adalet Bakanı Gürlek: Hakkın, hukukun ve adaletin egemen olduğu daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı Gürlek: Hakkın, hukukun ve adaletin egemen olduğu daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek: Hakkın, hukukun ve adaletin egemen olduğu daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Uluslararası hukukun ve ortak insani değerlerin ağır sınamalardan geçtiği bu dönemde, Cumhurbaşkanımızın adalet, hakkaniyet ve insan onurunu merkeze alan daha adil bir küresel düzen çağrısına bir kez daha tanıklık ettik. Hakkın, hukukun ve adaletin egemen olduğu daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

(NEW YORK) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Uluslararası hukukun ve ortak insani değerlerin ağır sınamalardan geçtiği bu dönemde, Cumhurbaşkanımızın adalet, hakkaniyet ve insan onurunu merkeze alan daha adil bir küresel düzen çağrısına bir kez daha tanıklık ettik. Hakkın, hukukun ve adaletin egemen olduğu daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi hitaplarını dinledik. Sayın Cumhurbaşkanımız, başta Gazze'de işlenen ağır insanlık suçları olmak üzere, bölgemizde ve dünyada yaşanan zulüm ve adaletsizlikleri Birleşmiş Milletler kürsüsünden uluslararası toplumun gündemine taşıyarak insanlığın ortak vicdanına seslendi.

Uluslararası hukukun ve ortak insani değerlerin ağır sınamalardan geçtiği bu dönemde, Cumhurbaşkanımızın adalet, hakkaniyet ve insan onurunu merkeze alan daha adil bir küresel düzen çağrısına bir kez daha tanıklık ettik. Hakkın, hukukun ve adaletin egemen olduğu daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Akın GürlekDiplomasiGüncelGürlekDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan’dan ABD’de önemli mesaj: Türkiye’ye yatırım yapan kazanır Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret Arakçi BM Genel Kurulu için New York’ta Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta
Alo Adalet 135 tüm Türkiye’ye geliyor 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek
İtalya’dan şaşırtan karar 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek
Apartmanda katliam 2’si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
00:18
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
23:31
Amedspor’da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
23:22
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
22:43
Trump, Erdoğan’ı övmeye doyamadı Yaptığı uyarı da dikkat çekici
Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici
22:27
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
22:20
Trump açıkladı New York’ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 01:22:16. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek: Hakkın, hukukun ve adaletin egemen olduğu daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement