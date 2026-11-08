Adalet Bakanı Gürlek, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Gürlek, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasının 6'ncı yıl dönümünde, dost ve kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu zafer uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.