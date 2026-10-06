Adalet Bakanı Gürlek, zararın 2 katını karşılamanın dosyayı kapatmayacağını söyledi

Adalet Bakanı Gürlek, zararın 2 katını karşılamanın dosyayı kapatmayacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, fon iade hesabında zararın 2 katının karşılanmasının etkin pişmanlık sebebi olduğunu belirtti. Gürlek, bunun soruşturmanın kapanması ya da dosyanın kapanması anlamına gelmediğini kaydetti.
Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon iade hesabı) Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor"
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?