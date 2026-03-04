Adalet Bakanı: Hiçbir Kimse Ayrıcalıklı Değildir - Son Dakika
Adalet Bakanı: Hiçbir Kimse Ayrıcalıklı Değildir

Adalet Bakanı: Hiçbir Kimse Ayrıcalıklı Değildir
04.03.2026 01:36
Bakan Gürlek, hukukun eşit olması gerektiğini vurgulayarak adaletin herkes için geçerli olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir kimse hukuk önünde ayrıcalıklı değildir. Hiçbir kimse hukuk koruması dışına çıkamaz. Bizim mücadelemiz Adalet Bakanlığı olarak adalet terazisinin şaşmaması içindir. Bizim sorumluluğumuz hukukun herkese eşit uygulanması içindir." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan Sultangazi Ramazan Etkinlik Çadırını ziyaret ederek, "Aile Sıcaklığında Ramazan Programı"na katıldı.

Burada konuşan Gürlek, etkinliğin sıcak ve kapsayıcı atmosferine dikkati çekerek, "Sultangazi'nin sokaklarında, çadırlarında, stantlarında Nevşehir'in, Niğde'nin, Aksaray'ın hasretini taşıyan hemşehrilerimizin gözlerinde muhabbeti az önce gördüm. Bu birliktelik coğrafyanın değil, aslında gönlün birlikteliğidir. Demek ki burada aynı gönlü, aynı duyguları ifade ediyoruz." diye konuştu.

Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yapan Gürlek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan bu mübarek ramazan ayında, gönüllerimizi aynı sofrada buluşturan Rabbime hamdolsun. Bugün burada Sultangazi iftar sofrasında bir araya gelirken aslında aynı vicdan sofrasına oturuyoruz. Çünkü ramazan insanın hem kendisiyle hem de toplumla muhasebe yaptığı bir aydır." ifadelerini kullandı.

Gürlek, program öncesinde İstanbul 2 Nolu Barosunun iftarına katıldıklarını hatırlatarak, "Adalet bu milletin en güçlü harcıdır. Devlet dediğimiz yapı adaletle ayakta durur. Biz de Adalet Bakanı olarak bu göreve talip olduk. İnşallah 86 milyon vatandaşımızın hakkını, hukukunu elimden geldiğince koruyacağıma söz veriyorum." şeklinde konuştu.

Siyaset anlayışlarının birleştirici bir ruh üzerine inşa edildiğini belirten Gürlek, bunun ayrıştıran değil, birleştiren, ötekileştiren değil, kucaklayan bir anlayışın olduğunu dile getirdi.

"Kim mağdursa beni bulsun, kapım her zaman açık"

Hukukun üstünlüğü ilkesine dikkati çeken Gürlek, herkes için eşit ve tarafsız bir adalet anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

Gürlek, şöyle devam etti:

"Hiçbir kimse hukuk önünde ayrıcalıklı değildir. Hiçbir kimse hukuk koruması dışına çıkamaz. Bizim mücadelemiz Adalet Bakanlığı olarak adalet terazisinin şaşmaması içindir. Bizim sorumluluğumuz hukukun herkese eşit uygulanması içindir. Benim Adalet Bakanlığımda hukukun herkese eşit uygulandığını göreceksiniz. Kim mağdursa beni bulsun, kapım her zaman açık. Bunu canlı yayında da söyleyelim. Ramazanın arındırıcı ikliminde bir kez daha altını çiziyorum. Birliğimizi güçlendirecek olan şey ortak değerlerimizdir. Bizim bütün milletimizin ortak değerleri aynıdır. Bunu bir kez daha kaydetmek istiyorum."

Toplumsal huzurun teminatının adalet duygusu olduğuna işaret eden Gürlek, "Toplumsal huzurumuzu kalıcı kılacak şey adalet duygusudur. Bu mübarek ay kalplerimizi yumuşatsın, dilimizi güzelleştirsin, saflarımızı sıklaştırsın, soflarımızı bereketlendirdiği gibi inşallah ülkemizin de yarınları bereketlensin." dedi.

Gürlek, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının temel ilke olduğunu vurgulayarak, "Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bizim için tartışma konusu değildir. Devlet ilkesidir. Hukukun üstünlüğü bir temenni değil, anayasal bir esastır." diye konuştu.

Kaynak: AA

