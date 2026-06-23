Adalet Bakanı'ndan Kayıp Dosyalarla İlgili Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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Adalet Bakanı'ndan Kayıp Dosyalarla İlgili Yeni Gelişmeler

23.06.2026 10:12
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Akın Gürlek, 2013'ten beri süren Nesim Bayram ve 2025'te kayıp Evindar Tığrak dosyalarında aydınlatma sağlandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ağrı'da 2013'ten bu yana soruşturması süren Nesim Bayram dosyası ile 2025'te Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasının aydınlatıldığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinesinde, kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaları tek tek yeniden ele aldıklarını, adaletin tecellisi için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Bu kapsamda, Ağrı'da 2013'ten bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025'te Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlandığını, her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edildiğini bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenmiş, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda, yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınmıştır. Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilmiş, sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatılmıştır."

Olayların aydınlatılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gürlek, "Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek, hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akın Gürlek, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı'ndan Kayıp Dosyalarla İlgili Yeni Gelişmeler - Son Dakika

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