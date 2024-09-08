Bakan Tunç: Narin\'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir

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Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köye 2 km uzaklıkta bulunan bir dere yatağında bulundu.

ACI HABERİ BAKAN YERLİKAYA VERDİ

Kahreden gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA ADALET BAKANI'NDAN

Yerlikaya'nın verdiği acı haber Narin'in bulunacağı umudunu taşıyan herkesi büyük üzüntüye boğarken gelişmenin ardından bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

"SORUMLU OLANLAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü.

Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."