Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir - Son Dakika
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Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir

Bakan Tunç: Narin\'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

08.09.2024 11:14
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Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köye 2 km uzaklıkta bulunan bir dere yatağında bulundu.

ACI HABERİ BAKAN YERLİKAYA VERDİ

Kahreden gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA ADALET BAKANI'NDAN

Yerlikaya'nın verdiği acı haber Narin'in bulunacağı umudunu taşıyan herkesi büyük üzüntüye boğarken gelişmenin ardından bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

"SORUMLU OLANLAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü.

Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."

Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir

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Son Dakika Güncel Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (59)

  • Mustafa POLAT: Siz o makamda olduğunuz müddetçe Türkiye’de adaletin tesis edilmesi imkansız. Döneminizdeki kaos hiç bir dönemde olmadı. Bora Kaplanlar, Sinan Ateşler, Yargıtay seçim krizi, anayasa kararları hangisini yazsak!! 495 39 Yanıtla
  • mustafa sagdic: ayni hassasiyeti polatlar icin, kizilay baskani kizi icin de gosterin lutfen. 420 18 Yanıtla
  • Ahmet Güzelgün: hangi adalet ? 332 23 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Yorumlara bakıyorum insanımız ne devletin kurumlarına nede bakanın açıklamalarına inanıyor.buda birileri vasıtası ile devlete güvenin bilerek düşürüldüğünü ben iyi örneği.23 yılda insanımızn devlete güveni kalmadı.demekki sizde sıkıntı var 294 7 Yanıtla
  • DANS TWERK: He dedi ne dedi Adalet dedi ?? 266 20 Yanıtla
  • Yakup Tosun: bu ülkede çok adalet varda 229 21 Yanıtla
  • Metin Atalay: 19 gündür aynı yere bakılan tarlada bulunmasıda enteresan 201 20 Yanıtla
  • Mert Pktkn: Parası olan ya göçüyor, ya çıkıyor. Hangi adalet ? 190 14 Yanıtla
  • Serkan Genç: ADALET nerede 185 11 Yanıtla
  • Emin Erol: biri adalet mi dedi 176 14 Yanıtla
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