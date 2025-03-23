Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu Soruşturmasıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu Soruşturmasıyla İlgili Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının siyasi bir karar olmadığını belirtti. Tunç, yürütülen adli soruşturmanın hukuki olduğunu vurgulayarak, süreçlerin tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

23.03.2025 15:33  Güncelleme: 16:58
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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yürütülen adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder. Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının siyasi bir karar olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Tunç'un yaptığı paylaşım şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir. Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir. Hakimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar. Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder.

Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki adalet, yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli eder. Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Tunç, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu Soruşturmasıyla İlgili Açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu Soruşturmasıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
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