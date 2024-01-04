Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Adalet Sarayı\'nı ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki temasları kapsamında Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

Bakan Tunç, kendisini karşılayan başsavcılar, komisyon başkanı, savcılar ve komisyon üyeleri ile selamlaştıktan sonra Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Tunç, hakimler, savcılar ve adliye personelleri ile konferans salonunda toplantı yaptı.

Tunç, ön büroları da ziyaret ettikten sonra adliyeden ayrıldı.