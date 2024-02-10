Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aziz Yeniay\'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, saldırıyı kınayarak, saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

10.02.2024 18:47
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

Kaynak: AA

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