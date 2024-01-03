 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır - Son Dakika
Üye Girişi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, hakim ve savcıların milletin hizmetinde olduğunu ve millet adına karar verdiğini her daim aklında bulundurması gerektiğini vurguladı. Tunç, adaletin mülkün temeli ve toplumsal barışın sigortası olduğunu belirtirken, hukuk devleti ve bağımsız tarafsız yargının önemine de değindi. Ayrıca, adalet alanında yapılan iyileştirmeler ve reform çalışmalarının devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde yargıdaki insan unsurunu geliştirme ve güçlendirme projelerinin hayata geçirileceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır
03.01.2024 - 13:09,
Abone Ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır. Millet adına, millet için karar verdiğini her daim aklında bulundurmalıdır." dedi.

Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'ne, Tunç'un yanı sıra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, yargı mensupları ve hakim, savcı adayları katıldı.

Törende konuşan Tunç, adaletin, mülkün temeli ve toplumsal barışın sigortası olduğunu vurguladı.

Adaletin olduğu yerde insanın, ailenin, toplumun ve topyekun milletin güçlü olacağını kaydeden Tunç, "Adaletin tam anlamıyla tesisi için en gerekli şart, hukuk devleti olmaktır. Hukuk devleti, kararlarında iş ve işlemleri tamamıyla yargı denetimine tabi olan bir devlettir. Hukuk devletinin de olmazsa olmaz şartı, bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bağımsız ve tarafsız yargı için de gerekli olan en önemli unsur insan unsurudur. İyi işleyen bir adalet sistemi için gerekli olan en önemli unsur insan unsurudur." diye konuştu.

Son 21 yılda adalet alanında fiziki şartlar ve mevzuat konusunda iyileştirmeler yapıldığını aktaran Tunç, teknolojinin bütün imkanlarını yargının hizmetine sunmak için çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

Mevzuatın, çağın gerekliliklerine uygun hale getirilmesi adına yapılan reformlardan bahseden Tunç, "Sadece mevzuatın iyi olması yetmez. İyi bir mevzuat, kötü bir uygulayıcının elinde kötü bir mevzuat haline gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Reform iradesini sürekli diri tuttuklarını belirten Tunç, "Bundan sonra da milletimizin ihtiyacı olan reformlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yargı Reformu Strateji Belgeleri ve İnsan Hakları Eylem Planları noktasındaki hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın belgeleri olarak hazırlıkları tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak ve orada belirlenen hedefleri de teker teker gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

Önümüzdeki dönemde, yargıdaki insan unsurunu daha da geliştirme ve güçlendirme anlamında önemli projelerin hayata geçirileceğini vurgulayan Tunç, bunlardan birinin de hukuk eğitimi olduğunu anlattı. Daha önce hukuk fakültelerine girişte başarı sırasının 190 binden 125 bine yükseltildiğini anımsatan Tunç, mevcut hukuk fakültelerinin kalitesinin arttırılması adına da çalışmalara YÖK'le birlikte devam edildiğini söyledi.

"İnsan hak ve özgürlüklerinin alanını daha da genişlettik"

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin hakim ve savcı adaylarına yönelik eğitimlerinin devam ettiğini, Mesleki Uygulama Yarışmaları'nda kurgusal duruşma, gerekçeli karar yazımı ve insan hakları olarak belirlenen konuların önemli olduğunu kaydetti.

Hukuk alanındaki çalışma ve reformların temelini insan haklarının oluşturduğuna dikkati çeken Tunç, "Devleti yaşat ki insan yaşasın zihniyetinden 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' idealine geçmek için reformlarımızın temeline insan onurunu koyduk. İnsan hak ve özgürlüklerinin alanını daha da genişlettik." sözlerini sarf etti.

"Mahkeme kadıya mülk değildir" ifadesini kullanan Tunç, şöyle devam etti:

"Hakimlik ve savcılık mesleği, aynı zamanda hukuku uygulayarak, toplumun huzurunu amaçlayan büyük bir sorumluluğu gerektirir. Bu sorumluluğu yerine getirirken hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu da unutmamalıdır. Millet adına, millet için karar verdiğini, her daim aklında bulundurmalıdır. Her hareketinde, davranışında, kararında buna dikkat etme zorunluluğu vardır. Çünkü hakimlik ve savcılık mesleği yalnızca hukuki bilgi ve tecrübeye dayalı bir meslek değildir."

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir de yaptığı konuşmada, akademinin eğitim faaliyetlerine devam ettiğini hatırlatarak, "Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim, savcılar yetiştirmektir." dedi.

Konuşmaların ardından, ödül almaya hak kazanan hakim ve savcı adaylarına, ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yılmaz Tunç, Türkiye, Hakim, Yargı, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor
13:24 GÜNGÖREN'de İşçi Vinç Sepetiyle Malzeme İndirirken Otomobilin Cam Tavanına Çarptı
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:42:37. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement