Narin'in Bulunması İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Narin'in Bulunması İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin isimli çocuğun bulunması için yapılan arama çalışmalarının sürdürdüğünü ve henüz bir sonuca ulaşılamadığını açıkladı. Narin'in amcası gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor. Tutuklama, aile bireyleri ile amcanın arabasında bulunan kan örneklerinin birbirleriyle eşleşmesi sonucunda gerçekleşti. Bakan Tunç, Narin'in canlı olarak bulunmasını umuyor.

02.09.2024 20:49
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Narin'e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı. Adli tıp incelemeleri sonucunda, bulunan izlerin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı. Narin'in amcası gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin'in canlı olarak bulunması."

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Narin'in Bulunması İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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