Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, altın madalya kazanan milli sporcular Serkan Yıldırım ve Öznur Cüre Girdi'yi ve gümüş madalya kazanan milli sporcular Aysel Özgan ve Muhammet Khalvandi'yi kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizinle gurur duyuyoruz. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, altın madalya kazanan milli sporcularımız Serkan Yıldırım ve Öznur Cüre Girdi'yi, gümüş madalya kazanan milli sporcularımız Aysel Özgan ve Muhammet Khalvandi'yi yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.