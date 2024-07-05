Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vatandaşların Adalet Hizmetlerinden Daha Fazla Faydalanabilmesi İçin Çalışmalar Yapacak - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vatandaşların Adalet Hizmetlerinden Daha Fazla Faydalanabilmesi İçin Çalışmalar Yapacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Barosu Yeni Hizmet Binasının açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların adalet hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmesi ve daha kaliteli hizmet alabilmesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Tunç, tarafsız ve bağımsız yargının hukuk devletinin ön koşulu olduğunu vurgulayarak, avukatların savunma makamının güçlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişmesinin de avukatların çalışmalarına bağlı olduğunu söyledi. Hukuk eğitimine de önem verdiklerini belirten Tunç, hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini ve mezun olan öğrencilerin avukatlık stajına başvurabilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını kazanmaları gerektiğini açıkladı. Tunç, vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

05.07.2024 16:13
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Niteliği daha da artırarak vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden, adalet hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmelerinin, daha kaliteli hizmet alabilmelerinin yolunu açmaya devam edeceğiz." dedi.

Tunç, Bartın Barosu Yeni Hizmet Binasının açılışında yaptığı konuşmada, avukatların burada güzel hizmetler, çalışmalar gerçekleştireceğini söyledi.

Hiçbir alanda adaletten ayrılmamak gerektiğini vurgulayan Tunç, adaletin tecellisi için de hukuk devletinin şart olduğunu kaydetti.

Tunç, hukuk devletinin ön koşulunun da tarafsız ve bağımsız yargı olduğunun altını çizerek, tarafsız ve bağımsız yargının da iddia, savunma ve hükümden oluştuğunu anlattı.

Savcı, hakim, avukat bir arada olmadıktan sonra adaletin, dolayısıyla hukuk devletinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirten Tunç, yargının en önemli ayaklarından birinin savunma ve avukatlar olduğunu aktardı.

Tunç, savunma hakkı ve avukatların, hukuk devletinin ön koşulu olduğunu dile getirerek, avukatların savunma makamının güçlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Avukatlık mesleğinin öneminden bahseden Tunç, "Avukatlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek, onların niteliklerini artırmak bizim görevimiz. Adalet Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Avukatlarımızla ilgili bugüne kadar Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde çok sayıda düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Avukatlarımızın başarısı, yargının başarısı, avukatlarımızın başarısı haklının başarısı. Yani adalet tecelli ederken, o adaletin tecellisine, avukatın katkısı yadsınamaz. O adaletin ortaya çıkması, her şeyden daha değerli. O nedenle avukatlarımızın yaptığı görev, kutsal bir görev. Onlar bu görevi yaparken bizlerin her zaman onların emirlerine amade olduğumuzu da belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Arabuluculuk, uzlaştırma müessesesi gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişmesinin de yine avukatların çalışmasına bağlı olduğuna işaret eden Tunç, onların başarılı çalışmaları sayesinde o müesseseleri de geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

"Hukuk eğitimini önemsiyoruz"

Bakan Tunç, UYAP, elektronik duruşma, elektronik tebligat, e-celse, mobil avukat gibi sistemleri avukatlardan gelen öneriler doğrultusunda geliştirmenin gayretinde olduklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Hukuk eğitimini önemsiyoruz. YÖK başkanımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. 190 bine kadar yükselen kontenjan 120 bine düştü. İlk 120 bine giren öğrenciler, yüksek puanlı öğrenciler avukat olabilsin diye, bunu 100 binin altına düşürmek için çalışmalarımız devam ediyor. Hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesi daha da artsın. Bu noktadaki çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Bundan sonra hukuk fakültesi öğrencileri mezun olduktan sonra direkt baroya başvuramayacaklar. Avukatlık stajına başvurabilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını kazanmaları gerekiyor. Eylül sonunda bu sınavı ilk kez yapacağız. Başarılı kardeşlerimiz, inşallah hepsi başarılı olur ve avukatlık stajlarına başlayabilirler. Hakim, savcı yardımcılığına girebilmek için de bu sınavı kazanmak gerekecek. Niteliği daha da artırarak vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden, adalet hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmelerinin, daha kaliteli hizmet alabilmelerinin yolunu açmaya devam edeceğiz."

Bartın'ın gelişmesi ve kalkınması için de çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Tunç, kalkınma sürecinin istikrarlı bir şekilde sürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır'ın da konuşma yaptığı programa, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin ile hukukçular katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vatandaşların Adalet Hizmetlerinden Daha Fazla Faydalanabilmesi İçin Çalışmalar Yapacak - Son Dakika

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