Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır

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Adalet Bakanlığı\'ndan fon açıklaması: Özgür Özel\'in \'bilgiler sızdırıldı\' açıklaması iftiradır
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Fon soruşturması devam ederken ortaya atılan iddialara ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır" ifadelerine yer verildi.

Fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanlığı'ndan muhalefete bilgi sızdırıldığını öne sürdü. Özel'in bu iddiasına bakanlıktan yalanlama geldi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçmiş, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlatmış, fonlara ilişkin tasfiye kararları ise 17 Eylül tarihinde alınmıştır. Bu kronoloji, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça göstermektedir.

Süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı irade ve yakın takibi doğrultusunda, devletimizin ilgili kurumlarının güçlü koordinasyonu ile yürütülmektedir. Adalet Bakanlığımız iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluluğu bulunanlar hakkında adli sürecin etkin biçimde işletilmesi amacıyla üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

"VATANDAŞIMIZIN DEVLETE GÜVENİNİ SARSMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLER SÖZ KONUSU"

Tam da bu nedenle, soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hâle getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır.

"MANİPÜLATİF İÇERİKLER MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ ÜZERİNDEN DOLAŞIMA SOKULUYOR"

Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından, -Sayın Bakanımızı da hedef alan- içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek, kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır.

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon doğrultusunda, vatandaşlarımızın haklarının korunması ve adli sürecin etkin biçimde işlemesi için kurumsal sorumluluğunun gereğini yerine getirmektedir. Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir."

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Adalet BakanlığıFon SoruşturmasıÖzgür ÖzelGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Lolo Mu.? Lolo Mu.?:
    varya akp yamyam gibi olmus baktı fon olayından gidecek secmen ne yapacagını sasırdı valla ben normalde akpye atan adamdım ama harbıden sogudum son 3 senedır neymiş bunlar ya 11 7 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hadi bir de bundan sonra Özgür özele oy vereceğim de de foyan meydana çıksın:)))) 5 9
    Beşir Beşir:
    "Bir tarafta yönettiği belediyeler rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla batmış, cumhurbaşkanlığı hayali mahkeme koridorlarında son bulmuş bir İmamoğlu gerçeği var; diğer tarafta ise bu kirliliği devlete sal hissi vererek örtbas etmeye çalışan Özgür Özel. Bakanlığın kapı gibi açıklamasıyla bir kez daha rezil olan bu zihniyet, hem liderlik sınavında sıfır çekmiş hem de milletin gözünde tamamen bitmiştir 1 0
    muratedip42@hotmail.com [email protected]:
    lolo sen algı yapmayı bırak ! Senin yazılarından belli oluyor, sen koyu bir Antisempatik AKP lisin ! 0 0
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    YPli belediyelerde tıkır tıkır işleyen rant ve usulsüzlük çarkını görmezden gelen Özgür Özel, elinde tek bir belge dahi olmadan Adalet Bakanlığı'na saldırmayı 'liderlik' sanıyor. Bakanlığın tokat gibi yanıtı gösteriyor ki; devlete attığınız bu mesnetsiz iftiralar, belediyelerinizde heba edilen kamu kaynaklarının hesabını vermekten sizi kurtaramayacak 6 5 Yanıtla
  • ZİYA BAŞKAN ZİYA BAŞKAN:
    ya bilgiler sızdırılmadıysa bu düşük para yatırıp yüksek parayı kazananlar nasıl oluyor bunların hepsi araştırılmalı cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ucu kime dokunursa sonuna kadar gidilmeli 6 1 Yanıtla
    Realist Realist:
    İster kumar olsun ister alkol... Masaya oturunca, kalkmasını bileceksin... Benim arkadaşlardan da fona yatıran veya borsada oynayanlar veya coin alanlar var.. zamanında çıkan kurtarıyor. doymazsan, elinde patlar... 0 0
  • Hayri Dere Hayri Dere:
    imaoglunu ozguru ve bütün b3lediyelein yaptıkları pislikleri ne çabuk unuttunuz sizin Görele belediye başkanın yüzünden gencecik kız intihar etti yapmadığınız pislik kalmadı bidami secilecegiz diyipte goturha götür yaptınız ama biryede iyi oldu reis gördü pislikleri şimdi toptan temizlik yapıyor sağı solu yok hepsini düzelteceğiz 4 1 Yanıtla
  • Ramazan Güler Ramazan Güler:
    Lolo uydurma senin ne olduğun belli:) 2 0 Yanıtla
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