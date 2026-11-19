Adalet Divanı Myanmar'ı Arakanlı Müslümanlara tazminat ödemeye mahkum ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım işlediğine ve doğan zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetti. Bu hüküm, Arakanlı Müslümanların zararlarının Myanmar tarafından ödenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'ın soykırım yaptığı Arakanlı Müslümanların uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetti
Kaynak: AA
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