Adams, Bağımsız Aday Olacak - Son Dakika
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Adams, Bağımsız Aday Olacak

New York Belediye Başkanı Eric Adams, rüşvet suçlamalarının düşmesinin ardından bağımsız aday olduğunu açıkladı.

03.04.2025 19:16
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NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, hakkındaki rüşvet suçlamalarının ABD'li bir yargıç tarafından düşürülmesinin ardından, bir sonraki belediye başkanlığı için "bağımsız" olarak yarışacağını açıkladı.

Adams, hakkındaki federal rüşvet davasının "bir daha açılmamak üzere" kapatılmasının ardından sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu açıklamada, şehrin Demokrat ön seçimlerinden çekileceğini ve bunun yerine "bağımsız olarak yeniden seçilmek için yarışacağını" söyledi.

"Asılsız suçlamalara maruz kaldığını" belirttiği ceza davasının çok uzun sürdüğü için yıpratıcı olduğunu belirten Adams, bu yüzden haziran ayında Demokratların yapacağı ön seçimlere yönelik kampanya yürütemeyeceğini ifade etti.

Adams, "Bu şehrin, aşırı sol veya aşırı sağcıların çektiği liderler değil, ortak paydada, New Yorkluların büyük çoğunluğunun sağlam bir şekilde yerleştiği yerde kök salmış gerçek anlamda bağımsız liderler tarafından daha iyi hizmet göreceğine inanıyorum." sözlerine yer verdi.

Quinnipac Üniversitesi tarafından 5 Mart'ta açıklanan anket sonuçlarına göre, New York Belediye Başkanlığı için aday olan eski New York valisi Andrew Cuomo'nun Demokrat seçmenler arasında yüzde 31, Adams'ın ise yüzde 11 destek aldığı ortaya koyulmuştu.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) bünyesinde çalışmış eski bir polis memuru olan Adams'ın, Demokratların oyuyla belediye başkanı seçilmesine rağmen,1990'lı yıllarda kayıtlı bir Cumhuriyetçi Parti üyesi olduğu biliniyor.

Adams, Kasım ayında yapılacak belediye başkanlığı seçimlerini bağımsız aday olarak kazanması durumunda, siyasi yelpazesine üçüncü bir sayfa açmış olacak.

Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları dün düşürülmüştü

New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Dale Ho, dün yapılan duruşmada, yolsuzlukla suçlanan New York Belediye Başkanı Adams hakkındaki davayı "bir daha açılmamak üzere" düşürmüştü.

Adams, Eylül 2024'te görevi sırasında rüşvet ve dolandırıcılık başta olmak üzere bir dizi yolsuzluk suçlamayla karşı karşıya kalmış, kendisine yönelik suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunarak hakkındaki iddiaları reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Adalet Bakanlığı da şubatta Adams'a yönelik suçlamaların "gelecekte tekrar yapılabileceği" kaydıyla davanın düşürülmesini tavsiye etmişti.

Bakanlığın bu tavsiyesi üzerine eyaletteki Demokratlar, düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda Cumhuriyetçi Trump yönetimi ile işbirliğine mecbur bırakıldığı gerekçesiyle Adams'ın istifasını istemiş ancak Adams, baskılara direnerek kasım ayında yapılacak Belediye Başkanlığı seçimlerine de aday olacağını açıklamıştı.

4 Kasım 2025'te yapılacak New York Belediye Başkanlığı seçimleri için tekrar aday olacağını belirten Adams'ın karşısında eski New York Valisi Andrew Cuoma da dahil 7 aday adayı bulunuyor. Adaylar için ön seçim 24 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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