Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi 2 sanığa uyuşturucudan 12 yıl 6'şar ay hapis verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi; sanıklar savunmalarında suçlamayı reddetti.
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar M.A. ve M.H. ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, 24 Temmuz'da Gülbahçesi Mahallesi'ndeki arazide toprağa gömdükleri 65,28 gram sentetik uyuşturucuyu buluştukları kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.
Savcı, M.A. ve M.H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanıklar ise savunmalarında suçlamayı reddetti.
Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkları "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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