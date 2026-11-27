Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar M.A. ve M.H. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, 24 Temmuz'da Gülbahçesi Mahallesi'ndeki arazide toprağa gömdükleri 65,28 gram sentetik uyuşturucuyu buluştukları kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, M.A. ve M.H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklar ise savunmalarında suçlamayı reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkları "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.