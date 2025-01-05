Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu Kutlu Olsun"

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(ADANA)- Adana'da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Etkinlik programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, " Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile Milli Mücadele'nin şehit ve gazileri ile Adana'nın kurtulmasını sağlayan atalarımızı rahmet, minnet, saygı ve gururla anıyoruz. 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu kutlu olsun" dedi.

Adana'da kentin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Resmi törenlerin ilki, Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Çelenk koyma törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Kolordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ile sivil ve askeri erkan katıldı.

Kentin sivil ve askeri erkanı daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törenlere katıldı. Buradaki törenler Başkan Zeydan Karalar'ın konuşmasıyla başladı.

Karalar, şunları söyledi

"Adanamızın kurtuluşunun 103'üncü yıldönümü kutlu olsun. 1. Dünya Savaşı'nın ardından anlaşma gereği Osmanlı Ordusu bölgeden çekilir ve Fransız işgal kuvvetleri şehrimize girer. Ülkemizin birçok noktası da işgal edilir. İşgalciler halka zulüm yapmaya başlayınca ilk direniş müfrezesi güneyde oluşur. Kara Hasan 300 kişiyle direnişe başlar. Bilinenin aksine ilk kurşun o zaman Adana'ya bağlı olan Hatay'da atılmıştır. Mücadele böylece başlar ve devam eder. İlk olarak Adana ve Adanalılar Mustafa Kemal Atatürk'e milli mücadele gerçekleştirme hissi vermiştir. Düşmanla ilk mücadele de Adana'da, güneyde başlar. Mustafa Kemal Paşa Adana'dan giderken Ali Fuat Paşa'ya, mühimmatları daha sonra kullanmak üzere saklamasını söyler. Bölgede Fransızlarla önemli çatışmalar olur. Fransızlar bizim kuvvetlerle baş edemeyince, daha önce tehcir edilen Ermenileri de Adana'ya, bölgeye getirdiler. Yaklaşık 120 bin Ermeni Adana'ya getirilir ve yerleştirilir. Kuvayı Milliye'ye bağlı, atalarımızın kurduğu milis kuvvetler işgal güçlerini geriletir. Bunun sonucunda barış istemek zorunda kalırlar. Sinan Tekelioğlu ilk etapta barışı istemez ve düşmanı tamamen yok etmek ister ama Mustafa Kemal Atatürk, bir barış anlaşmasının TBMM'nin dünyada ilk kez tanınması anlamına geleceğini söyler ve barışın bir müddet kabul edilmesi talimatını verir. Böylece daha önce dikkate alınmayan TBMM tanınmış olur. Adana'da, bölgede düşmanla mücadele bitince Kolordu Batı'ya, Ege'ye gider ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin kazanılmasına önemli katkı sağlar. 4 Ocak akşamını 5 Ocak sabahına bağlayan gece Fransız düşman kuvvetleri memleketi terk eder. 5 Ocak 1922 sabahı Terzi Fikri'nin diktiği Türk Bayrağı, Büyük Saat kulesi ile Ulu Camii arasına asılır. O günden sonra da her yıl 5 Ocak'ta Adana'nın kurtuluşu kutlanır."

"5 Ocak Adana'nın kurtuluşu kutlu olsun"

İşgalin ardından Adanalıların örgütlediği mücadelenin eşi olmadığını anlatan Başkan Zeydan Karalar, Adana'daki başarının bölgede özerk bir Ermeni yönetimi kurulmasını da engellediğini söyledi. Zeydan Karalar, "Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile Milli Mücadele'nin şehit ve gazileri ile Adana'nın kurtulmasını sağlayan atalarımızı rahmet, minnet, saygı ve gururla anıyoruz. 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu kutlu olsun" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Başkan Zeydan Karalar'ın konuşmasının ardından Pozantı ilçesinden bisiklet sporcularının getirdiği "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" isimli Türk bayrağı, Vali Yavuz Selim Köşger'e teslim edildi.

Daha sonra "Kurtuluşun 103. Yılında Adana" konulu resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileriyle öğretmenler arasında yapılan yarışmada, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Jandarma Merasim Bölüğü Komutanlığı Tüfekli Hareketler, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Jandarma Mehter Ekibi'nin gösterileri büyük beğeniyle izlendi. Kutlama törenlerinde şiirler de okundu.