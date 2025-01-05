Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu Kutlu Olsun" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu Kutlu Olsun"

Adana'da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Etkinlik programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile Milli Mücadele'nin şehit ve gazileri ile Adana’nın kurtulmasını sağlayan atalarımızı rahmet, minnet, saygı ve gururla anıyoruz. 5 Ocak Adana’nın kurtuluşu kutlu olsun" dedi.

05.01.2025 15:46  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA)- Adana'da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Etkinlik programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, " Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile Milli Mücadele'nin şehit ve gazileri ile Adana'nın kurtulmasını sağlayan atalarımızı rahmet, minnet, saygı ve gururla anıyoruz. 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu kutlu olsun" dedi.

Adana'da kentin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Resmi törenlerin ilki, Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Çelenk koyma törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Kolordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ile sivil ve askeri erkan katıldı.

Kentin sivil ve askeri erkanı daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törenlere katıldı. Buradaki törenler Başkan Zeydan Karalar'ın konuşmasıyla başladı.

Karalar, şunları söyledi

"Adanamızın kurtuluşunun 103'üncü yıldönümü kutlu olsun. 1. Dünya Savaşı'nın ardından anlaşma gereği Osmanlı Ordusu bölgeden çekilir ve Fransız işgal kuvvetleri şehrimize girer. Ülkemizin birçok noktası da işgal edilir. İşgalciler halka zulüm yapmaya başlayınca ilk direniş müfrezesi güneyde oluşur. Kara Hasan 300 kişiyle direnişe başlar. Bilinenin aksine ilk kurşun o zaman Adana'ya bağlı olan Hatay'da atılmıştır. Mücadele böylece başlar ve devam eder. İlk olarak Adana ve Adanalılar Mustafa Kemal Atatürk'e milli mücadele gerçekleştirme hissi vermiştir. Düşmanla ilk mücadele de Adana'da, güneyde başlar. Mustafa Kemal Paşa Adana'dan giderken Ali Fuat Paşa'ya, mühimmatları daha sonra kullanmak üzere saklamasını söyler. Bölgede Fransızlarla önemli çatışmalar olur. Fransızlar bizim kuvvetlerle baş edemeyince, daha önce tehcir edilen Ermenileri de Adana'ya, bölgeye getirdiler. Yaklaşık 120 bin Ermeni Adana'ya getirilir ve yerleştirilir. Kuvayı Milliye'ye bağlı, atalarımızın kurduğu milis kuvvetler işgal güçlerini geriletir. Bunun sonucunda barış istemek zorunda kalırlar. Sinan Tekelioğlu ilk etapta barışı istemez ve düşmanı tamamen yok etmek ister ama Mustafa Kemal Atatürk, bir barış anlaşmasının TBMM'nin dünyada ilk kez tanınması anlamına geleceğini söyler ve barışın bir müddet kabul edilmesi talimatını verir. Böylece daha önce dikkate alınmayan TBMM tanınmış olur. Adana'da, bölgede düşmanla mücadele bitince Kolordu Batı'ya, Ege'ye gider ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin kazanılmasına önemli katkı sağlar. 4 Ocak akşamını 5 Ocak sabahına bağlayan gece Fransız düşman kuvvetleri memleketi terk eder. 5 Ocak 1922 sabahı Terzi Fikri'nin diktiği Türk Bayrağı, Büyük Saat kulesi ile Ulu Camii arasına asılır. O günden sonra da her yıl 5 Ocak'ta Adana'nın kurtuluşu kutlanır."

"5 Ocak Adana'nın kurtuluşu kutlu olsun"

İşgalin ardından Adanalıların örgütlediği mücadelenin eşi olmadığını anlatan Başkan Zeydan Karalar, Adana'daki başarının bölgede özerk bir Ermeni yönetimi kurulmasını da engellediğini söyledi. Zeydan Karalar, "Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile Milli Mücadele'nin şehit ve gazileri ile Adana'nın kurtulmasını sağlayan atalarımızı rahmet, minnet, saygı ve gururla anıyoruz. 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu kutlu olsun" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Başkan Zeydan Karalar'ın konuşmasının ardından Pozantı ilçesinden bisiklet sporcularının getirdiği "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" isimli Türk bayrağı, Vali Yavuz Selim Köşger'e teslim edildi.

Daha sonra "Kurtuluşun 103. Yılında Adana" konulu resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileriyle öğretmenler arasında yapılan yarışmada, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Jandarma Merasim Bölüğü Komutanlığı Tüfekli Hareketler, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Jandarma Mehter Ekibi'nin gösterileri büyük beğeniyle izlendi. Kutlama törenlerinde şiirler de okundu.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Zeydan Karalar, Etkinlik, Karalar, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: '5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu Kutlu Olsun' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
15:36 Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
15:17 Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı
14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:16 Nejat İşler’in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 16:53:17. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu Kutlu Olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.