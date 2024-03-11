Adana Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye erleri, ilk sahurlarını görevleri başında yaptı.
Kentte meydana gelebilecek yangın ve doğal afetlerin yanı sıra trafik kazalarına karşın 24 saat görev yapan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, ilk sahur için geçici olarak taşındıkları Atakent Mahallesi'ndeki yerlerinin yemekhanesini hazırladı.
İtfaiyeciler sahur için hazırladıkları yumurta, domates, biber ve peynir gibi malzemeleri el birliğiyle çay ocağında tabaklara koydu.
Demlenen çay ve kahvaltılıkları masalara servis eden itfaiye erleri, yatakhanede uyuyan arkadaşlarını kaldırarak sofraya davet etti.
Masadaki yerlerini alan itfaiyeciler dua ettikten sonra sahurlarını yaptı.
Son Dakika › Güncel › Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Erleri Sahurda Görev Başında - Son Dakika
Ankara'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte davulcular, sahur vakti sokaklarda davul çalarak vatandaşları uyandırmaya başladı. Davulcular, gelenekleri yaşatma çabasıyla sahur heyecanına ortak oldu. Ramazan davulcusu Emir Coşan, geceleri davul çalmanın zorluklarından bahsederek, sahte davulculara karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte davulcular, Esenler'de alışılmışın dışında Vosvos araçlarla vatandaşları sahura kaldırdı. Davul sesleri ve maniler eşliğinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, bu farklı davulculuk şeklini ilgiyle izledi.
Ramazan ayının sembolü olan davulcular, İzmir'de de ilk sahurda göreve başladı. İzmir'de Ramazan ayının ilk sahurunda on bir ayın sultanının sembolü Ramazan davulcuları göreve başladı. Vatandaşları sahura uyandırmak için sokaklarda gezen Ramazan davulcuları, sokak sakinlerini sahura uyandırdı. Davul sesleri ile sahura kalkan İzmirliler, Ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı. - İZMİR
Erdemli Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan kadın ritim grubu, Ramazan ayının ilk sahurunda vatandaşları davul eşliğinde manilerle uyandırdı. Gönüllü olarak katılan kadınlar, 3 yıldır düzenli olarak sahura kaldırma görevini üstleniyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar Hacı Kaya Özer Camii'ne akın ederek ilk teravih namazını kıldı. Namaz öncesinde dua eden vatandaşlar, Filistin'de hayatını kaybedenler için ve Ramazan ayında savaşın durması için dualar etti. İlçe müftüsü Fatih Arslan, Ramazan ayının önemini vurgulayarak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?