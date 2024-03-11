Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Erleri Sahurda Görev Başında - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Erleri Sahurda Görev Başında

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Erleri Sahurda Görev Başında

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, yangın, doğal afetler ve trafik kazalarına karşı 24 saat görev yaparken, ilk sahurlarını görev yerlerinde yaptılar. İtfaiyeciler, Atakent Mahallesi'ndeki geçici yerlerinde yemekhaneyi hazırlayarak birlikte sahur yaptılar.

11.03.2024 05:25  Güncelleme: 05:28
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Adana Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye erleri, ilk sahurlarını görevleri başında yaptı.

Kentte meydana gelebilecek yangın ve doğal afetlerin yanı sıra trafik kazalarına karşın 24 saat görev yapan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, ilk sahur için geçici olarak taşındıkları Atakent Mahallesi'ndeki yerlerinin yemekhanesini hazırladı.

İtfaiyeciler sahur için hazırladıkları yumurta, domates, biber ve peynir gibi malzemeleri el birliğiyle çay ocağında tabaklara koydu.

Demlenen çay ve kahvaltılıkları masalara servis eden itfaiye erleri, yatakhanede uyuyan arkadaşlarını kaldırarak sofraya davet etti.

Masadaki yerlerini alan itfaiyeciler dua ettikten sonra sahurlarını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Erleri Sahurda Görev Başında - Son Dakika

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