Adana Ceyhan'da 26 yıl 6 ay 22 gün cezası olan firari zeytin hasadında yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Ceyhan'da 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, zeytin hasadı için gittiği Doruk Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderilen hükümlünün yakalanma anı jandarmanın yaka kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde hakkında 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü Y.C'nin (45) zeytin hasadında çalışmak üzere Doruk Mahallesi'ne gittiği bilgisine ulaştı.
Adresi inceleyen ekipler, kaldığı çadırların bulunduğu bölgeden kaçmaya çalışan hükümlüyü yakaladı.
Hakkında "yağma" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Y.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Firarinin yakalanması jandarmanın yaka kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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