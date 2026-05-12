Adana Çocuk Festivali'nde Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi

12.05.2026 10:05  Güncelleme: 10:54
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Festivali'nde, çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla sıfır atık eğitimi verildi. Atatürk Parkı'nda açılan stantta çocuklar, geri dönüşüm temalı etkinlikler ile atıklardan yaratıcı ürünler tasarladı.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı'nca Adana Çocuk Festivali'nde açılan stantta, çocuklara çevre bilinci ve sıfır atık eğitimi verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, DASEV ve 24+4 Psikolojik Danışmanlık Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Adana Çocuk Festivali'nde, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı stant açtı. Çocuklara çevre bilinci aşılamayı hedefleyen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, standı ziyaret eden çocuklara eğitim verdi.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde çocukların çevreye duyarlı, geri dönüşümü hayatının bir parçası haline getirmiş bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla Festival boyunca çocuklara yönelik "Sıfır Atık Eğitimi" verdi. Eğitimin ardından düzenlenen "Atıklardan Etkinlikler" ve "Geri Dönüşüm Temalı Boyama" atölyeleri büyük ilgi gördü. Çocuklar; kağıt, plastik ve karton gibi atık materyalleri kullanarak kendi oyuncaklarını ve sanat eserlerini tasarladı. Böylece çocuklar atıkların çöp değil, dönüştürülebilir birer değer olduğunu deneyimleyerek öğrendi.

Standı görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:54:13. #7.12#
