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Adana'da 10 Milyon 800 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 10 Milyon 800 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Adana'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir depo ve araçta yapılan aramalarda 10 milyon 800 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli Halit G. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Adana\'da 10 Milyon 800 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı
26.12.2023 - 09:49,
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Adana'da 10 milyon 800 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir depoya ve araca yönelik operasyon düzenledi.

Depoda ve araçta yapılan aramalarda 10 milyon 800 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Bunun üzerine şüpheli Halit G, gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da 10 Milyon 800 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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