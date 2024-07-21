Adana'da 11 kilogram esrar aküde bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da aküye gizlenmiş 11 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takip ettikleri bir şüpheliyi D-400 kara yolunda aracından çıkardığı aküyü başka kişiye verirken yakaladı.
Aküdeki incelemede 11 kilogram plaka esrar bulan polis, S.A. (30) ve M.F'yi (23) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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