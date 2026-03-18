Adana'da 144 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da kaçak 144 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir depoda arama yaptı.
Adreste 144 milyon makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
