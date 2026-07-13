Adana'da 15 Temmuz merkeziyle dijital hafıza - Son Dakika
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Adana'da 15 Temmuz merkeziyle dijital hafıza

Adana\'da 15 Temmuz merkeziyle dijital hafıza
13.07.2026 22:04
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Adana'da açılan 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi, ziyaretçilerine 15 Temmuz ruhunu dijital ortamda aktarıyor.

Adana'da açılan 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi, ziyaretçilerine 15 Temmuz ruhunu dijital ortamda aktarıyor.

Adana Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda İstasyon Meydanı'nda "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi hazırlandı.

Darbe girişimi sırasında vatandaşların ortaya koyduğu demokrasi ve milli irade mücadelesini hafızalarda canlı tutan merkezde o gece yaşananlar gelecek nesillere dijital ortamda aktarılıp ziyaretçilere etkileşimli deneyim sunuluyor.

Merkezde yer alan 360 derece gösterimler, dijital projeksiyon uygulamaları, kronolojik hafıza alanı, şehitler koridoru ve yapay zeka destekli deneyim alanları, ziyaretçilere 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşatıyor.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yavuz, dijital uygulamaları deneyimledi.

Yavuz, vatanı, bayrağı, mukaddesatı için şehit olanlara ve vefat eden gazilere Allah'tan rahmet, sağ olan gazilere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi.

Darbe girişiminin 10'uncu yılı olduğunu anımsatan Yavuz, şunları söyledi:

"O gün, bu merkezdeki videolarda da görüldüğü gibi vatandaşlarımızın üzerine bu devletin tankları, silahları, bu milletin vergileriyle alınan kurşunlar acımasızca, haince sıkılmış oldu. Ancak vatandaşımız kendilerine kurşun sıkıldı, tanklar yöneltildi diye vaz mı geçti? Elbette ki hayır. Yeri geldi tankın önüne yattı, gövdesini, göğsünü kurşunlara siper etti, yeri geldi tankların üzerine çıkarak canını ortaya koydu. Bu kahramanca bir direnişti."

Gelecek kuşağa kendi diliyle aktarım

Yavuz, hain darbe girişimi sırasında yaşananlar ile Türk milletinin bu girişime karşı kahramanca direnişi ve mücadelesinin gelecek kuşağa gelecek kuşağın diliyle aktarılmasının önemine değindi.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Şu anda içinde bulunduğumuz bu merkezde o gece yaşananlar, o gece yaşadıklarını anlatanlar, dijital platformda görsellerle, dijital içeriklerle gençlerimize, çocuklarımıza, hafızalarda yer etmesi açısından anlatılmaya devam ediyor. Çadırımız bugün itibarıyla faaliyete geçti. Hafta sonuna kadar açık kalacak. Tüm hemşehrilerimizin 10 yıl önce yaşananları, ülkemize sahip çıkma iradesini dijital bir ortamda deneyimlemelerini ve görmelerini istiyoruz."

Kaynak: AA

15 Temmuz, Teknoloji, Politika, Kültür, Güncel, Adana, Son Dakika

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