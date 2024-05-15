Adana'da 18,5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da 18,5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Adana\'da 18,5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 18,5 yıl hapis cezasıyla aranan M.P, saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

15.05.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 18,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 18,5 yıl hapis cezası bulunan firari M.P'nin saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, M.P'nin kaldığı merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Evde yakalanan M.P, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Operasyon, Narkotik, Adana, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 18,5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:59:20. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da 18,5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement