Adana'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana\'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şener Sarı'nın kimliğini sorguladı. Sarı'nın farklı suçlardan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Sarı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

30.04.2024 09:43
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Adana'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Şener Sarı'nın (56) kimliğini sorguladı.

Farklı suçlardan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen Sarı, Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

İşlemlerinin ardından Sarı, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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