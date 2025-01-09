Adana'da 22 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Adana'nın Feke ilçesinde 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Süphandere İlkokulunda mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 22 öğrenci okul yönetimince Feke Devlet Hastanesine götürüldü.
Mideleri yıkanan ve çeşitli tetkikler yapılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Okulda dağıtılan yemeklerden numune alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
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