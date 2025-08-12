Adana'da 24 Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 24 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 4 ila 31 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 24 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
